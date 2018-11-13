Kırklareli
Sağlık Müdürlüğü tarafından hemşirelere diyabet eğitimi verildi.
Kırklareli Devlet Hastanesinin konferans salonunda düzenlenen törende eğitimleri başarıyla tamamlayan 4 personele belgeleri verildi.
Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, burada yaptığı konuşmada, diyabet hemşireliği temel eğitim programının amacının diyabet ekibi içinde profesyonel rol ve sorumluluk alabilen, diyabetin tanılanması, tedavisi, bakımı ve izlenmesi olduğunu söyledi.
Eğitim ile diyabetli bireyi, ailesini ve çevresindeki bireyleri hastalığın yönetimi konusunda eğitebilen yetkin hemşireler yetiştirildiğini ifade eden Cerit, bu tür eğitimlerin önemine değindi.