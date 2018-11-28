Hemşirelere Pulmoner Rehabilitasyonda Hemşirenin Rolü Anlatıldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
(ESOGÜ
) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan hemşirelere Hastane Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan Pulmoner Rehabilitasyonda Hemşirenin Rolü konulu eğitim verildi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice
Tel Aydın
tarafından Başhekimlik Toplantı Salonu'nda verilen 5 saatlik eğitimde; pulmoner rehabilitasyondan yararlanabilecek hasta grupları, pulmoner rehabilitasyon uygulamaları, pulmoner rehabilitasyon sürecinde hemşirelerin üstlendikleri roller ve sorumluluklara yer verildi.
Katılımcıların soru ve görüşlerinin de alındığı eğitimin sonunda katılım belgeleri dağıtıldı. - ESKİŞEHİR
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
28 Kasım 2018 Çarşamba 10:26