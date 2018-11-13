13 Kasım 2018, 17:45
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Hemşireliği Bırakıp Yetişkin Film Yıldızı Olan Oyuncu, Kasabayı İkiye Böldü

Avustralya'da hemşire olarak çalışan daha sonra oynadığı yetişkin filmlerle dünya çapında adını duyuran ünlü oyuncu Kiki Vidis, yaşadığı kasabayı ikiye böldü.

Dünya çapında tanınan yetişkin film yıldızı, bir kasabada bir numaralı gündem oldu. Avustralya'nın Toowoomba kasabası, söz konusu filmleri yasaklayıp yasaklamamayı tartışıyor. Ünlü Avustralyalı yetişkin film yıldızı Kiki Vidis ise, kasabada yasağı savunanlarla karşı karşıya geldi.

"KADINLARIN KISKANÇLIĞI YÜZÜNDEN"

Vidis, içinde yer aldığı sektörün serbest bırakılmasını istiyor. Oyuncu, 11 yıldır bu tarz filmler çekiyor. Daha önce hemşirelik yapan, Vids, kariyerinde keskin bir dönüş gerçekleştirdi. Vidis'e göre, Avustralyalı kadınların kıskançlığı yüzünden yasak gündeme geldi. Oyuncu, Toowoomba sakinlerinden destek toplamaya çalışıyor. Vidis, kendisine gelen e-postaların içeriğini de açıkladı. Kiki Vidis, "Gelen e-postaların yüzde 90'ı olumlu, yüzde 10'u olumsuz. Olumsuz olanları da erkeklerin eşleri ya da kız arkadaşları gönderiyor" dedi. Son olarak kasabada 16 Ekim'de yetişkin filmleri karşıtı yürüyüş yapıldı. Yürüyüşe, kasaba dışından da destekçiler geldi. Yetişkin film karşıtlarından biri Letitia Shelton. Shelton, bu tarz filmlerin yeni nesilleri tehlikeye attığını söylüyor.

Avustralya,Körfez İşbirliği Konseyi
13 Kasım 2018 Salı 17:45



YORUMLAR (4)
MAKBULE HANIM: Gelinim olur musun ?
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ASLI: KİMSEYİ KANDIRMAMIŞ, DOLANDIRMAMIŞ, YETİM HAKKI YEMEMİŞ. YASA DIŞI BİŞEY YAPMAMIŞ. HİÇ KİMSEYE ZARARI OLMAMIŞ. SADECE HEMŞİRELİKTEN ÇOK DAHA İYİ PARA KAZANMIŞ.
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HACİ ABİ: Das gibi keske benim olsa
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SAĞ SALİM: içinde varmış demekki
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