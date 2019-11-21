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Hemşirelik Bölümü öğrencileri 'Anatomi Laboratuvarı'nda geleceğe hazırlanıyor

Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulan 'Anatomi Laboratuvarı'nda öğrenciler zenginleştirilmiş anatomik modeller kullanılarak geleceğe hazırlanıyor.

21.11.2019 16:35 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:40Hemşirelik Bölümü öğrencileri 'Anatomi Laboratuvarı'nda geleceğe hazırlanıyor
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulan 'Anatomi Laboratuvarı'nda öğrenciler zenginleştirilmiş anatomik modeller kullanılarak geleceğe hazırlanıyor.

Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde verilen eğitimle öğrencilerin mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirebilmeleri için büyük gayret gösteriliyor. Bu kapsamda fakülte bünyesinde kurulan 'Anatomi Laboratuvarı'nda öğrenciler teorik eğitimlerini pekiştirebilecekleri bir ortam sunuldu. Laboratuvarda verilen derslerde öğretim elemanları tarafından insan vücudunun normal yapısı, organlar, organlar arasındaki bağlantılar ve yapısal ilişkiler zenginleştirilmiş modeller aracılığıyla anlatılıyor. İnsan anatomisi hakkında temel bilgilerin verildiği laboratuvar derslerinde, öğrencilere farklı yöntem ve teknikler kullanılarak toplanan bilgilerin tasnifi ile mesleki becerilerinin geliştirilmesine imkan sunuluyor. Anatomi Laboratuvarında iskelet sistemi, kas sistemi, sinir sistemi, solunum sistemi, dolaşım sistemi, sindirim sistemi, ürogenital sistem, duyu organları maket setleri ve anatomi afiş seti yer alıyor.

Bartın Üniversitesinde öğrencileri alanında yetkin ve donanımlı bireyler olarak mezun etmeyi hedeflediklerini belirten Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, "Bartın Üniversitesi olarak öğrencilerimizi tüm çalışmalarımızın merkezine koyuyoruz. Onların gelişimi ve nitelikli bireyler olmaları için tüm bileşenlerimizle büyük gayret gösteriyoruz. Üniversitemizde akademik yetkinlik ve araştırma ögelerini birleştirip, uygulayıcı bir öğrenme yöntemiyle lider bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Her geçen gün kendimizi yeniliyor ve sürdürülebilir bir büyüme göstererek geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Bu kapsamda bu yıl açtığımız ve yüzde 100 doluluk oranına ulaştığımız 10 yeni programlardan biri olan Hemşirelik Bölümümüz bünyesinde kurulan 'Anatomi Laboratuvarı'nın hayırlı olmasını diliyorum. İnanıyorum ki öğrencilerimiz aldıkları kaliteli eğitimle toplumumuzun sağlık gereksinimlerini en iyi şekilde karşılayacak bireyler olarak ülkemizin kalkınmasına değer katacaktır. Bu düşüncelerle üniversitemize yeni bir araştırma ve uygulama alanı kazandırılmasına katkı sunan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Sevim Çelik ile öğretim elemanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - BARTIN

Bartın Üniversitesi, Bartın, Güncel

Kaynak: İHA

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