Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Hemşirenin minik oğluyla duygusal buluşması

ISPARTA'da, koronavirüs salgını sonrası evine gidemeyen hemşire Ebru Çelik, 3 yaşındaki oğlu Ali Havza ile oturdukları dairenin kapısının önünde uzaktan hasret giderdi.

15.04.2020 23:46 | Son Güncelleme: 15.04.2020 23:46
Hemşirenin minik oğluyla duygusal buluşması

ISPARTA'da, koronavirüs salgını sonrası evine gidemeyen hemşire Ebru Çelik, 3 yaşındaki oğlu Ali Havza ile oturdukları dairenin kapısının önünde uzaktan hasret giderdi. Mesafeli görüşmede duygusal anlar yaşandı.

Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını sonrası Isparta Şehir Hastanesi, pandemi hastanesine dönüştürüldü. Hastanenin yoğun bakım servisinde görevli hemşire Ebru Çelik de tedbirler kapsamında KYK yurduna yerleşince ailesinden ayrı kaldı. Uzun süredir yurtta olan hemşire Ebru Çelik'in oğlu Ali Havza ise bu süreçte babasıyla kaldı. Ebru Çelik, uzun süredir görüşmediği oğluyla özlemini gidermek için dün oturdukları eve gitti. Sosyal mesafeyi koruyarak oğluyla görüşen Ebru Çelik, çocuğuna dokunmadan ve sarılamadan yüzündeki maskeyle uzaktan hasret giderdi. Anne Ebru Çelik, oğluyla görüşmesinin ardından kaldığı yurda döndü.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ile Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Feridun Ruşen Keskin anne ve oğlun buluşmasını sosyal medyada paylaştı.

VİDEOLU MESAJ GÖNDERDİ

Annesiyle hasret gideren minik Ali Havza, görüşmenin ardından çekilen bir videoda herkese evde kalmaları çağrısında bulunurken, "Benim annem hemşire. Lütfen evde kalın. Anneciğim hayırlı işler, güle güle. Seni çok seviyorum" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Ebru Çelik, Isparta, Havza, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Rus uzman koronavirüs karşısındaki en kırılgan iki grubu paylaştı Haberler
Rus uzman koronavirüs karşısındaki en kırılgan iki grubu paylaştı
Alaattin Çakıcı infaz düzenlemesiyle tahliye oldu Haberler
Alaattin Çakıcı infaz düzenlemesiyle tahliye oldu
Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
İstanbul’da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi Haberler
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi
Bakan Selçuk, ’yaz tatili ortadan kalkacak’ söylentisine cevap verdi Haberler
Bakan Selçuk, "yaz tatili ortadan kalkacak" söylentisine cevap verdi
EGM, sokağa çıkma yasağı önümüzdeki haftalarda da uygulanacak iddialarına yanıt verdi Haberler
EGM, sokağa çıkma yasağı önümüzdeki haftalarda da uygulanacak iddialarına yanıt verdi
Kolonya içen şahıs olduğu yere yığılıp çırpına çırpına can verdi Haberler
Kolonya içen şahıs olduğu yere yığılıp çırpına çırpına can verdi
10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu Haberler
10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu
Haberler ›› Güncel ››Hemşirenin minik oğluyla duygusal buluşması - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

01:05: Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde karantina kararı alındı - Haber 01:05: Alaattin Çakıcı, Sincan Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi - Haber 01:04: Kolombiya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 131'e çıktı - Haber 01:02: Libya'da 10 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haber 00:54: Alaattin Çakıcı, infaz düzenlemesiyle Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu - Haber 23:34: Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu - Haber 23:09: Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı - Haber 21:24: Son Dakika: Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı! Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 arttı - Haber 21:16: Son Dakika: Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak - Ekonomi 20:43: Rus psikolog, koronavirüs karşısında en kırılgan iki grubu paylaştı - Haberler