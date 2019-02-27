Hemşireyi Taciz Ettiği İddia Edilen Özel Kalem Müdürü Serbest Bırakıldı

Bursa'da bir hemşireyi taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan özel kalem müdürü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HEMŞİRE, TACİZE UĞRADIĞINI İDDİA EDİP ŞİKAYETTE BULUNDU

Olay merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Yolu üzerindeki özel bir hastanede meydana geldi. İddiaya göre hastanenin özel kalem müdürü F.Y. (53), sabah erken saatlerde aynı hastanede hemşire olarak görev yapan 20 yaşındaki N.A'yı (20) odasına çağırdı. F.Y'nin odasına giden N.A., özel kalem müdürünün kendisini taciz ettiğini iddia ederek polise ihbarda bulundu. Genç hemşirenin şikayeti üzerine F.Y. gözaltına alındı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen F.Y. savcılık ifadesinde genç kızı taciz etmediğini amacının tokalaşmak olduğunu savundu. F.Y. dün savcılık ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere mahkemece serbest bırakıldı.

Ancak bugün savcının talimatıyla yeniden adliyeye çağrılan F.Y. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA