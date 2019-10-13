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Hemzemin geçidi faciasında hayatını kaybeden karı kocanın isimleri belli oldu

Hemzemin geçidi faciasında hayatını kaybeden karı kocanın isimleri belli olduDENİZLİ - Denizli'de kontrolsüz hemzemin geçidinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu.

13.10.2019 13:25
Hemzemin geçidi faciasında hayatını kaybeden karı kocanın isimleri belli oldu
DENİZLİ - Denizli'de kontrolsüz hemzemin geçidinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu.
Kaza, Bozkurt ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selahattin Doğrul idaresindeki 20 UK 417 plakalı otomobile kontrolsüz hemzemin geçidinden geçtiği sırada, Denizli'den Eskişehir yönüne giden Pamukkale ekspresi çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan otomobil yol kenarındaki tarlaya devrilerek durabildi. Kazada otomobil içerisinde bulunan hayatını kaybedenler Ender Korkmaz ve eşi Sebahat Korkmaz olduğu ortaya çıktı. Karı koca çiftin cansız bedenleri itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. KAzada ağır yaralanan sürücü Doğrul ise 122 Acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Kaza sonrası başlatılan soruşturma devam ediyor.
Hemzemin geçidi faciasında hayatını kaybeden karı kocanın isimleri belli oldu

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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