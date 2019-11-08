Haberler » Güncel » Hemzemin geçidi kullanmadı, yük treninin çarpmasıyla öldü - Haber

Hemzemin geçidi kullanmadı, yük treninin çarpmasıyla öldü

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, 100 metre mesafedeki hemzemin geçidi kullanmayıp, karşıya geçmeye çalışan henüz kimliği tespit edilemeyen kişi, yük treninin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

08.11.2019 17:58 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:58 Hemzemin geçidi kullanmadı, yük treninin çarpmasıyla öldü

MANİSA'nın ilçesinde, 100 metre mesafedeki hemzemin geçidi kullanmayıp, karşıya geçmeye çalışan henüz kimliği tespit edilemeyen kişi, yük treninin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Barbaros Mahallesi'ndeki Devlet Bahçeli Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Hemzemin geçide 100 metre mesafedeki raylardan geçmeye çalışan kimliği henüz belirlenemeyen kişiye, İzmir'den Balıkesir'e giden yük treni çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağ bacağın kopan yaralı sağlık görevlerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralı, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.Ceset, otopsi için Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yük treninin makinisti, ifadesine başvurulmak üzere gözaltına aldı.



Barbaros Mahallesi, Devlet Bahçeli, Şehzadeler, Köprülü, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:14   Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam kardeşliğinin sınırı yoktur, hiç kimse bizim aramıza ayrılık tohumu...
19:14   Büyükşehir Belediyesi'ne yurt dışından yoğun ilgi
19:13   Bakan Soylu: "Trafik kazalarında yüzde 28,5 azalma söz konusu"
19:17   Denizli cezaevinden itiraf, cinayeti çözdü
19:17   Her şey Mehmet Eren'nin mutluluğu için
19:00   Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın 7. kattan atladığı anların görüntüsü ortaya çıktı
18:33   Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriyeliler gitsin' diyorlar eyvallah edemeyiz
18:26   Bahis çetesine yapılan operasyonda 3 milyon liranın yakalanma anı kameralara yansıdı
18:19   Ekrem İmamoğlu iddialı konuştu: Demokrat olma konusunda dünyadaki her belediye başkanıyla yarışırım
17:26   Bahçelievler'de parti binası mühürlenen Davutoğlu, yeni binayı Küçükçekmece'de tuttu
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
8.11.2019 19:20:16