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Hemzemin geçitte facia: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Hemzemin geçitte facia: 2 ölü, 1 ağır yaralı Otobüsün çarptığı otomobilde karı koca çift öldü, bir kişi ağır yaralandıDENİZLİ - Denizli'de kontrolsüz hemzemin geçitte meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre karı koca çift öldü, bir kişi de ağır yaralandı.

13.10.2019 11:34
Hemzemin geçitte facia: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Otobüsün çarptığı otomobilde karı koca çift öldü, bir kişi ağır yaralandı
DENİZLİ - Denizli'de kontrolsüz hemzemin geçitte meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre karı koca çift öldü, bir kişi de ağır yaralandı.
Kaza, Bozkurt ilçesinde meydana geldi. Selahattin D., idaresindeki plakası henüz tespit edilemeyen otomobile Bozkurt ilçesindeki kontrolsüz hemzemin geçitten geçtiği sırada Eskişehir yönüne giden otobüs çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce savrulan otomobil yol kenarındaki tarlaya devrilerek durdu. Kazada ilk belirlemelere göre, otomobille ilçede düzenlenen bir mevlide giden ve isimleri henüz belirlenemeyen karı koca çift hayatını kaybederken Selahattin D., ise ağır yaralandı.
Kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.
Hemzemin geçitte facia: 2 ölü, 1 ağır yaralı

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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