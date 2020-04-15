Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Hemzemin geçitte feci kaza: 1'i ağır, 5 yaralı

Hemzemin geçitte feci kaza: 1'i ağır, 5 yaralı Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hemzemin geçitte kamyonete yük treninin çarptı.

15.04.2020 20:28 | Son Güncelleme: 15.04.2020 20:30

Hemzemin geçitte feci kaza: 1'i ağır, 5 yaralı

ADIYAMAN - Adıyaman 'ın Gölbaşı ilçesinde hemzemin geçitte kamyonete yük treninin çarptı. Meydana gelen fec kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçe merkezindenü Yeni Sanayi Sitesi içerisindeki bahçesine gitmeye çalışan Hüseyin K. idaresindeki 16 EM 173 plakalı kamyonete hemzemin geçitte, Adana istikametinden Malatya istikametine giden yük treni çarptı. Feci kazada kamyonet sürücü Hüseyin Kebeli ile araçta bulunan eşi Sema Kebeli (40), çocuklarından Enes (17), Mustafa (8), ve Akif Kebeli (5), yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan 17 yaşındaki Enes Kebeli'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Hemzemin geçitte feci kaza: 1’i ağır, 5 yaralı

Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, Gölbaşı, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Eğitimde yaz telafisi! Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde ders yapılacak Haberler
Eğitimde yaz telafisi! Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde ders yapılacak
İstanbul’da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi Haberler
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi
10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu Haberler
10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu
Rus uzman koronavirüs karşısındaki en kırılgan iki grubu paylaştı Haberler
Rus uzman koronavirüs karşısındaki en kırılgan iki grubu paylaştı
Herkes balkona çıkıp kayda başladı! Bir ilçe gizemli sesin peşinde Haberler
Herkes balkona çıkıp kayda başladı! Bir ilçe gizemli sesin peşinde
Fenerbahçe’nin yardım kolileri sahiplerine ulaştı Haberler
Fenerbahçe'nin yardım kolileri sahiplerine ulaştı
Tarım ve hayvancılık yapanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak Haberler
Tarım ve hayvancılık yapanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak
Derby County’den sonra Ferdi’ye bir talip daha Haberler
Derby County'den sonra Ferdi'ye bir talip daha
Haberler ›› 3. Sayfa ››Hemzemin geçitte feci kaza: 1'i ağır, 5 yaralı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

22:10: Demir korkuluğa saplanan kediyi itfaiye kurtardı - Haberler 22:05: Kayseri'de 'Askıda Pizza' uygulaması çocukları sevindirdi - Haberler 22:04: Ankara Emniyet'te duygulandıran paylaşım - Haberler 22:01: Polisten down sendromlu Gizem'e doğum günü sürprizi - Haberler 21:59: Tezek birikintisinden çıkamayan ineği itfaiye kurtardı - Haberler 21:28: Eğitimde yaz telafisi! Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde ders yapılacak 21:24: Son Dakika: Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı! Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 arttı 21:16: Son Dakika: Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak 21:05: İki İngiliz ilaç devi koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi - Haberler 20:18: Jeff Bezos'un serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı 20:02: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi