Haberler» Güncel» Haber

Hemzemin geçitte kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde lokomotifin hemzemin geçitte çarpıştığı otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

23.08.2019 21:07
Hemzemin geçitte kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde lokomotifin hemzemin geçitte çarpıştığı otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Makinist H.G'nin kullandığı 23228 sefer sayılı lokomotif, Gücük köyü hemzemin geçidinde, Uğur Polat yönetimindeki 38 EU 569 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaklaşık 200 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü Polat kaza yerinde hayatını kaybetti, araçtaki babası Mehmet ile kuzeni Sertan Polat yaralandı.

Yaralılar, kaldırıldıkları Şarkışla Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.

Otomobilde sıkışan Polat'ın cesedi, AFAD ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılarak Şarkışla Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Hemzemin geçitte kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Şarkışla, Makinist, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:54   Eskişehirli kadınlar Emine Bulut cinayetini protesto etti
21:53   - Irak'ta patlama: 28 yaralı
21:52   Çubuk'ta ADEM açıldı
21:52   Samsun'da sağanak
21:52   Antalya'da uyuşturucu operasyonu
21:52   Kayseri'de otomobilin çarptığı çocuk öldü
21:50   Cezayir'de "Buteflika rejimi temsilcileri" protesto edildi