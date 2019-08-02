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Hemzemin geçitte kaza, 1 ölü

Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde, trenin hemzemin geçitte bir araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

02.08.2019 15:06 Hemzemin geçitte kaza, 1 ölü
Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde, trenin hemzemin geçitte bir araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Madenler köyü istikametinde bulunan bariyersiz ve ışıksız hemzemin geçitte meydana geldi. Denizli- Eskişehir Pamukkale Expresi yolcu treni geçişi esnasında, kontrolsüz olarak hemzemin geçide çıkan T.A. idaresindeki 20 ACC 136 plakalı araca çarptı. Sağ yan tarafından darbe alan araç, tren raylarından yaklaşık 10 metre savruldu. Kazada araç sürücüsü T.A. ağır yaralandı. Yaralı sürücü 112 Acil Servis ekiplerince Evciler Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - AFYONKARAHİSAR

Eskişehir, Evciler, Afyon, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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