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Hemzemin geçitte kaza: 2 ölü (1)

Uşak'ın Banaz ilçesinde tren hafif ticari araca çarptı.

10.03.2020 15:05 | Son Güncelleme: 10.03.2020 15:06
Uşak 'ın Banaz ilçesinde tren hafif ticari araca çarptı. Hemzemin geçitte meydana gelen kazada 2 kişi öldü. (1) Hemzemin geçitte kaza: 2 ölü (1)

Kaynak: AA

Etiketler : Banaz, Uşak, Güncel
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