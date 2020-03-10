Hemzemin geçitte kaza: 2 ölü (1)
Uşak'ın Banaz ilçesinde tren hafif ticari araca çarptı.
10.03.2020 15:05 | Son Güncelleme: 10.03.2020 15:06
Uşak 'ın Banaz ilçesinde tren hafif ticari araca çarptı. Hemzemin geçitte meydana gelen kazada 2 kişi öldü. (1)
Kaynak: AA
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