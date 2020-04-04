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Hemzemin geçitte otomobile tren çarptı: 1 yaralı

AFYONKARAHİSAR'ın İhsaniye ilçesindeki hemzemin geçitten geçmek isteyen otomobile yük treni çarptı.

04.04.2020 12:26 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:26
Hemzemin geçitte otomobile tren çarptı: 1 yaralı

AFYONKARAHİSAR'ın İhsaniye ilçesindeki hemzemin geçitten geçmek isteyen otomobile yük treni çarptı. Savrulan otomobilin çarparak durduğu kulübedeki görevli son anda kaçarken kurtulurken, sürücü yaralandı.

İhsaniye'ye bağlı Gazlıgöl beldesinde hemzemin geçitte yaşanan kaza şöyle meydana geldi;

Yusuf Öztürk (30) 64 EF 921 plakalı otomobil ile hemzemin geçitten geçmek istedi. Ancak Eskişehir- Afyonkarahisar seferini yapan 13110 numaralı yük treni, otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, tren yolu kenarındaki bekçi kulübesine çarptı.

Kulübedeki görevli kaçarak kurtulurken, Öztürk yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Öztürk ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: İhsaniye, Afyon, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Hemzemin geçitte otomobile tren çarptı: 1 yaralı - Haberler

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