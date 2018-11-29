Hemzemin geçitte tren otomobili biçti: 2 yaralı

29 Kasım 2018 Perşembe 14:11



29 Kasım 2018 Perşembe 14:11

Hemzemin geçitte tren otomobili biçti: 2 yaralıBATMAN - Batman'da hemzemin geçitte rayların karşı tarafına geçmek isteyen otomobil, yolcu trenin altında kaldı. Otomobilde bulunan 2 kişi ağır yaralandı. Kaza, Batman merkeze bağlı Balpınar beldesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, rayların karşı tarafına geçmek isteyen 54 RK 052 plakalı otomobil sürücüsü, Diyarbakır istikametinden Batman istikametine gelen yolcu trenini fark etmeyerek altında kaldı. 150 metre sürüklenen otomobilde bulunan 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Çamlıca Mahalle Muhtarı Selahattin Yıldız, "Defalardır hemzemin geçitte kazalar oluyor. Devlet Demir Yolları bu duruma bir el atsın. Hemen hemen her gün bu hemzemin geçide bu tür sıkıntıları yaşıyoruz. Şehir merkezinde bulunan hemzemin geçide istinat duvarı yapılmasını istiyoruz. İstinat duvarın yapılması bütün yetkililerden isteğimiz ve ricamızdır" dedi.