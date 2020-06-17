Hemzemin geçitte trenin çarptığı kişi öldü

ADANA'da, hemzemin geçitte yolun karşısına geçmek isteyen Murat Siler (34), yük trenin altında kalarak hayatını kaybetti.

17.06.2020 01:03 | Son Güncelleme: 17.06.2020 02:03
ADANA'da, hemzemin geçitte yolun karşısına geçmek isteyen Murat Siler (34), yük trenin altında kalarak hayatını kaybetti.
Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi Kozan Caddesi üzerinden geçen hemzemin geçitte meydana geldi. Murat Siler, iddiaya göre İskenderun- Adana seferi yapan yük treni hemzemin geçide yaklaştığı sırada yaya olarak tren raylarından yolun karşısına geçmek istedi. Bariyerlerin kapalı olduğu hemzemin geçide gelen tren, demiryolu üzerindeki Siler'e çarptı. Trenin altında kalan Siler, olay yerinde hayatını kaybetti. Siler'in ölüm haberini alan yakınları, olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Kaza nedeniyle hemzemin geçit bir süre kapalı kaldı.
SOSYAL MESAFEYİ HİÇE SAYDILAR
Öte yandan kaza yerinde toplanan vatandaşların, sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak çalışmaları izlediği görüldü. Siler'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Hemzemin geçitte trenin çarptığı kişi öldü

Kaynak: DHA

Etiketler: İskenderun, Adana, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor Haber
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor
Pençe-Kaplan Operasyonu başladı! Komandolar Haftanin’e intikal etti Haber
Pençe-Kaplan Operasyonu başladı! Komandolar Haftanin'e intikal etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eleştiriler sonrası Twitter’daki maskeyi çenesine indirdiği fotoğrafını kaldırdı Haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eleştiriler sonrası Twitter'daki maskeyi çenesine indirdiği fotoğrafını kaldırdı
Koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç yıl koruduğu ortaya çıktı Haber
Koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç yıl koruduğu ortaya çıktı
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim Haber
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim
HDP’nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı Haber
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı
Van’da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada Haber
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada
Tedbirlere uyan Burdur’da 20 gündür koronavirüs vakası görülmedi Haber
Tedbirlere uyan Burdur'da 20 gündür koronavirüs vakası görülmedi
Haberler››Güncel››Hemzemin geçitte trenin çarptığı kişi öldü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

02:19: Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK Komuta Kademesi, "Pençe-Kaplan Operasyonu"nu Kara Kuvvetleri... - Haber 02:18: Otomobilde uyuşturucu kullandığı iddiasıyla gözaltına alındılar - Haber 02:15: FLAŞ - Haber 02:15: Peru'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bini geçti - Haber 02:13: Özel çocuklar eğitime başladı - Haber 01:56: Pençe-Kaplan Operasyonu başladı! Komandolar Haftanin'e intikal etti - Haber 00:47: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan LGS ve YKS açıklaması: 'Riskli midir?' diye sorarsanız evet mutlaka riskli - Haber 00:31: Oyuncu Ceyhun Fersoy, Felipe Melo'ya sosyal medyadan küfür etti - Spor 18:22: HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı - Haber 17:05: Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim - Haberler