Haberler » Güncel » Hemzemin geçitte trenle çarpışan kamyonetin sürücüsü öldü - Haber

Hemzemin geçitte trenle çarpışan kamyonetin sürücüsü öldü

AFYONKARAHİSAR'da hemzemin geçitte, yük treniyle çarpışan kamyonetin sürücüsü Nazmi Yıldırım (50) olay yerinde hayatını kaybetti.

15.02.2020 11:52 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:52Hemzemin geçitte trenle çarpışan kamyonetin sürücüsü öldü

AFYONKARAHİSAR'da hemzemin geçitte, yük treniyle çarpışan kamyonetin sürücüsü Nazmi Yıldırım (50) olay yerinde hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar merkeze bağlı beldesi girişinde bulunan hemzemin geçitte, sabah saatlerinde meydana gelen kazada, 36008 numaralı yük treni ile bir fırına ait Nazmi Yıldırım'ın kullandığı 26 TE 390 plakalı kamyonet çarpıştı. Yük treninin yaklaşık 500 metre sürüklediği kamyonetin sürücüsü Yıldırım olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Nazmi Yıldırım'ın cenazesi morga gönderilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

AYNI YERDE İKİNCİ KAZA

Aynı hemzemin geçitte, 6 Şubat tarihinde de yük treniyle ekmek taşıyan başka bir kamyonet çarpışmış, sürücü yaralanmıştı.



Sülümenli, Sabah, Afyon, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
10:57  15 Şubat Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
10:38  Evrim Keklik kimdir? Survivor'a katılan Evrim Keklik kaç yaşında, nereli?
10:24  The Divergent Series: Allegiant filmi konusu nedir? The Divergent Series: Allegiant oyuncuları ve The Divergent Series: Allegiant özeti!
10:24  Oflu Hoca'nın Şifresi filmi konusu nedir? Oflu Hoca'nın Şifresi oyuncuları ve Oflu Hoca'nın Şifresi özeti!
15.02.2020 13:09:09