Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Hemzemin geçitte yük treni ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Haberler

Hemzemin geçitte yük treni ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesindeki hemzemin geçitte yük treni ile otomobil çarpıştı.

19.03.2020 16:05 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:05
Hemzemin geçitte yük treni ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Kayseri 'nin Sarıoğlan ilçesindeki hemzemin geçitte yük treni ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Palas Mahallesinde 53513 sefer sefer sayılı yük treni ile A.T.'nin sürücüsü olduğu 59 FH 514 plakalı otomobil hemzemin geçitte çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan A.T. ile H.T.'yi ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Sarıoğlan, Kayseri, Palas, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Abdurrahim Albayrak’ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı Haberler
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak'ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı
Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi Haberler
Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram’dan siyah mayolu pozunu paylaştı Haberler
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram'dan siyah mayolu pozunu paylaştı
Akiş GYO, bünyesindeki AVM’leri kapatma kararı aldı Haberler
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Haberler
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Otomotiv devi Honda, koronavirüs nedeniyle Türkiye’de üretimi durduracak Haberler
Otomotiv devi Honda, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretimi durduracak
Yaşlılar, koronavirüse rağmen banklarda oturmaya devam edince belediye bankları kaldırdı Haberler
Yaşlılar, koronavirüse rağmen banklarda oturmaya devam edince belediye bankları kaldırdı
Loading