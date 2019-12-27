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Hemzemin geçitteki bariyeri söküp yolcu minibüsünü raylardan geçirdi

AFYONKARAHİSAR'da, bir minibüs şoförü, tren geçişi olacağı için kapanan hemzemin geçitteki bariyeri söküp, aracı rayların üzerinden karşı tarafa sürdü.

27.12.2019 17:49 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:49 Hemzemin geçitteki bariyeri söküp yolcu minibüsünü raylardan geçirdi

AFYONKARAHİSAR'da, bir minibüs şoförü, tren geçişi olacağı için kapanan hemzemin geçitteki bariyeri söküp, aracı rayların üzerinden karşı tarafa sürdü. Sürücünün minübüstekilerin canını hiçe saydığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün Eşrefpaşa Mahallesi Et Balık Kurumu yakınlarındaki hemzemin geçitte meydana geldi. Eşrefpaşa Mahallesi'nde şehir içi yolcu taşıyan minibüsün kimliği belirsiz sürücüsü, hemzemin geçide geldiği sırada, bariyer, tren geçeceği için kapandı. Önünde başka araçlar duran minibüsten inen sürücü, bariyeri açmaya çalıştı. Başarılı olmayınca bariyeri söküp, yol kenarına attı. Ardından da geçiş yapmak için bekleyen diğer araçların sürücülerine yollarına devam etmelerini söyledi.

Kendisi de aracına binen sürücü, minibüstekilerin canını hiçe sayarak, tren yolundan geçiş yaptı. Arkadan gelen bazı araçlar da minibüsü takip etti. Saniyeler sonra trenin geçtiği o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



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Kaynak: DHA

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