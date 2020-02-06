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Hemzemin geçitteki tren kazası güvenlik kamerasında

Afyonkarahisar'da, hemzemin geçitten bariyerleri kapalıyken geçmeye çalışan ekmek yüklü kamyonete yük treninin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

06.02.2020 21:43 | Son Güncelleme: 06.02.2020 21:45
Afyonkarahisar'da, hemzemin geçitten bariyerleri kapalıyken geçmeye çalışan ekmek yüklü kamyonete yük treninin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
beldesinde, bariyerleri kapalı olduğu halde hemzemin geçitten geçmeye çalışan Uğur (41) idaresindeki 03 PT 378 plakalı ekmek yüklü kamyonete, Konya-Afyonkarahisar seferini yapan 44105 numaralı yük treninin çarpma anının güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.
Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Çankaya, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesine kaldırılmıştı.
Hemzemin geçitteki tren kazası güvenlik kamerasında

Sülümenli, Çankaya, Konya, Güncel

Kaynak: AA


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