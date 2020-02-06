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Hemzemin geçitten geçmeye çalışan kamyonete yük treni çarptı: 1 yaralı

Afyonkarahisar'da hemzemin geçitten bariyerleri kapalı iken geçmeye çalışan ekmek yüklü kamyonete yük treninin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

06.02.2020 12:04 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:24Hemzemin geçitten geçmeye çalışan kamyonete yük treni çarptı: 1 yaralı
Afyonkarahisar'da hemzemin geçitten bariyerleri kapalı iken geçmeye çalışan ekmek yüklü kamyonete yük treninin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Uğur (41) idaresindeki 03 PT 378 plakalı ekmek yüklü kamyonete, beldesindeki bariyerleri kapalı hemzemin geçitten geçmeye çalıştığı sırada Konya-Afyonkarahisar seferini yapan 44015 numaralı yük treni çarptı.
Aracı yaklaşık 500 metre trenin altında sürüklenen sürücü Çankaya yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan yük treninin altında kalan kamyonet, iki kepçe ve vatandaşların yardımıyla yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından rayların üzerinden kaldırıldı.

Sülümenli, Çankaya, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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