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Hemzemin geçitten karşıya geçmeye çalışan yaşlı kadına tren çarptı

Hemzemin geçitten karşıya geçmeye çalışan yaşlı kadına tren çarptıZONGULDAK - Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde tren yolunun bulunduğu hemzemin geçitte bariyerler indiği esnada karşı tarafa geçmek isteyen yayaya tren çarptı.

26.09.2019 11:33
Hemzemin geçitten karşıya geçmeye çalışan yaşlı kadına tren çarptı
ZONGULDAK - Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde tren yolunun bulunduğu hemzemin geçitte bariyerler indiği esnada karşı tarafa geçmek isteyen yayaya tren çarptı. Yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay Bakacakkadı beldesi Satıbeyler Mahallesi'nde meydana geldi. 87 yaşındaki Fatime Duran, bariyerlerin indiği esnada hemzemin geçitten karşıya geçmek istedi. Bu sırada Zeki B. idaresindeki Karabük'ten Zonguldak istikametine giden yolcu treni yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına çarptı. Ağır yaralanan kadın için olay yerine acil sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan kadını ilk müdahalenin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaşlı kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hemzemin geçitten karşıya geçmeye çalışan yaşlı kadına tren çarptı

Zonguldak, Gökçebey, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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