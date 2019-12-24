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Hendek Belediye Başkanı Babaoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf seçti.

24.12.2019 09:54 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:00 Hendek Belediye Başkanı Babaoğlu, AA'nın
Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf seçti.
AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Babaoğlu, "", "yaşam" ve "" kategorilerindeki kareler için oy kullandı.
Babaoğlu, haber kategorisinde Ali Jadallah'ın " 'in yıkımları", yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın " Yaylası" ve spor kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğraflarına oy verdi.
Her fotoğrafın anlamı olduğunu, büyük emek harcandığını dile getiren Babaoğlu, "Fotoğraflar birbirinden güzel olmuş. Yarışmanın bitmesiyle Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğünün onayını aldıktan sonra ilçemizin en güzel alanında fotoğraf sergisi açmak istiyorum. Bu kadar güzel fotoğrafı ilçemizde bulunan fakülte, meslek yüksek okulu, diğer kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlarımızın da görmelerini istiyorum. Tüm muhabir arkadaşlarımızın ellerine sağlık, yarışmada başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

Turgut Babaoğlu, Anadolu Ajansı, İsrail, Huzur, Güncel

Kaynak: AA

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