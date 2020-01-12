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Hendek Belediye Başkanı Babaoğlu, karla mücadele çalışmalarını inceledi

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Dikmen Mahallesi'nde karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.

12.01.2020 12:28 | Son Güncelleme: 12.01.2020 12:28Hendek Belediye Başkanı Babaoğlu, karla mücadele çalışmalarını inceledi
Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Mahallesi'nde karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.
Yaklaşık 10 gündür 7-24 görevini sürdüren Hendek Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan kar ve buzla mücadele timinin çalışmalarını takip eden Babaoğlu, gecenin ilerleyen saatlerinde ekibi ziyaret etti.
Babaoğlu, bir süre sohbet ettiği personele pide ve ayran ikramında bulundu.
Çalışmaları değerlendiren Babaoğlu, karla mücadele kapsamında hazırlıkların günler öncesinden yapıldığını belirterek, "Yaklaşık 10 gündür Yeniyayla, Kurtuluş, Aksu ve Dikmen mahallelerimizde etkili olan kar yağışı sonrasında ekiplerimiz vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için aralıksız göreve başladı. Bu gece de yoğun mesai harcayan ekiplerimizle birlikteyiz. Küçük bir ikramla çalışma arkadaşlarımızla moral vermek istedim. Büyük bir aileyiz. Hendek için tüm ekiplerimiz çok çalışıyor. Karla mücadele timimiz çalışmalarına ara vermeden devam edecek." ifadelerini kullandı.

Fen İşleri Müdürlüğü, Hendek Belediyesi, Turgut Babaoğlu, Dikmen, Güncel

Kaynak: AA

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