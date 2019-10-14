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Hendek Belediye Meclisi olağanüstü toplanıyor

Hendek Belediyesi Ekim ayı olağanüstü meclis toplantısı, 6 gündem maddesini görüşmek üzere 16 Ekim Çarşamba günü saat 15.00'da yapılacak.

14.10.2019 12:23Hendek Belediye Meclisi olağanüstü toplanıyor
Hendek Belediyesi Ekim ayı olağanüstü meclis toplantısı, 6 gündem maddesini görüşmek üzere 16 Ekim Çarşamba günü saat 15.00'da yapılacak.

Hendek Belediye meclis toplantı salonunda yapılacak olan Ekim ayı olağanüstü meclisine, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu Başkanlık edecek. Saat 15.00'da başlayacak olan meclis toplantısında 6 gündem maddesi görüşülerek meclisin oylamasına sunulacak. Olağanüstü meclis toplantısı belediyenin sosyal medya hesabı olan facebook.com/tchendekbelediyesi adresinden canlı olarak yayınlanacak. - SAKARYA

Hendek Belediyesi, Çarşamba, Hendek, Güncel

Kaynak: İHA

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