Haberler » Güncel » Hendek Belediye Meclisi toplanıyor - Haber

Hendek Belediye Meclisi toplanıyor

Hendek Belediyesi Ocak ayı olağan meclis toplantısı 15 gündem maddesini görüşmek üzere 8 Ocak Çarşamba günü saat 15.00'da yapılacak.

05.01.2020 14:41 | Son Güncelleme: 05.01.2020 14:46 Hendek Belediye Meclisi toplanıyor
Belediyesi Ocak ayı olağan meclis toplantısı 15 gündem maddesini görüşmek üzere 8 Ocak günü saat 15.00'da yapılacak.

Hendek Belediyesi meclis toplantı salonunda yapılacak olan meclise, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu Başkanlık edecek. Saat 15.00'da başlayacak olan meclis toplantısında 15 gündem maddesi görüşülerek meclisin oylamasına sunulacak. Meclis gündeminin belediyenin resmi internet adresi www.hendek.bel.tr adresinden düzenli olarak yayınlandığı hatırlatılırken, meclisin belediyenin sosyal medya hesabı olan facebook.com/tchendekbelediyesi adresinden canlı olarak yayınlanacağı bildirildi. - SAKARYA

Hendek Belediyesi, Çarşamba, Hendek, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:14   Sarıkamış şehitleri Hakkari'de anıldı - Haber
16:13   Çanakkale'de 163 kaçak göçmen yakalandı - Haber
16:13   MSB: PKK/YPG'den kaçan 2 terörist teslim oldu - Haber
16:12   İzmir'de 42 düzensiz göçmen yakalandı - Haber
16:12   Nizip Belediye Başkanı Sarı'dan kadınlar lokaline ziyaret - Haber
14:26   İngiltere, Süleymani'nin öldürülmesini "meşru müdafaa" olarak nitelendirdi - Haber
13:33   Gece kaza yaptığı minibüsünü gündüz çektirmeye gelen adam, iş makinesinin kepçesinin çarpmasıyla hayatını kaybetti - Haber
13:27   İranlı komutan Süleymani'nin cenazesi 4 şehre götürülecek - Haber
13:21   Yola fırlayan köpek, kazaya neden oldu: 2 ölü, 9 yaralı - Haber
10:21   Kasım Süleymani suikastı sonrasında, İran'ın olası intikam senaryoları ortaya çıktı - Haber
5.01.2020 16:16:11