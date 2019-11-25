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Hendek Belediyesi mahalle yenileme çalışmalarına devam ediyor

Hendek Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Plan Proje Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından mahallelerin yenilenmesi ve sorunlarının giderilmesi adına sürdürülen çalışmalar ara vermeden devam ediyor.

25.11.2019 14:53 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:58Hendek Belediyesi mahalle yenileme çalışmalarına devam ediyor
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Plan Proje Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından mahallelerin yenilenmesi ve sorunlarının giderilmesi adına sürdürülen çalışmalar ara vermeden devam ediyor.

Ekipler , Kemaliye, Beylice ve Sümbüllü mahallelerinde kilitli parke yolu bakım onarım ve yenileme çalışmalarını tamamlayarak vatandaşlardan tam not aldı. Ayrıca Abdurrahman Gürses Caddesinde yaya yolunu yenileyerek vatandaşlar için daha uygun bir hale getirildi.

Hendek'in tüm sorunlarını çok iyi bildiklerini anlatan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, "Şuana kadar 91 mahallemizin tümünde alt ve üst yapı çalışmaları yaptık. Acil yapılması gerekenlerin dışında plan dahilinde tüm çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen tüm talepler ekiplerimiz tarafından incelenmektedir. Hemşehrilerimizin daha mutlu olması, ilçemizin güzelleşmesi ve sorunsuz bir Hendek için yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yapılan tüm çalışmalarımızla gün ve gün Hendek'in çehresi değişirken mahallerimiz yeni yüze kavuşuyor" dedi. - SAKARYA

Fen İşleri Müdürlüğü, Hendek Belediyesi, Mahmutbey, Hendek, Güncel

Kaynak: İHA

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