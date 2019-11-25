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Hendek Belediyesi'nden öğrencilere ara tatil sürprizi

Hendek Belediyesince hazırlanan ara tatil etkinlikleriyle, 2019-2020 eğitim öğretim yılının karnesiz ilk ara tatilinde yüzlerce öğrenci keyifli bir hafta geçirdi.

25.11.2019 12:04 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:04Hendek Belediyesi'nden öğrencilere ara tatil sürprizi
Hendek Belediyesince hazırlanan ara tatil etkinlikleriyle, 2019-2020 eğitim öğretim yılının karnesiz ilk ara tatilinde yüzlerce öğrenci keyifli bir hafta geçirdi.
Belediyeden yapılan açıklamada, etkinlikler kapsamında düzenlenen sinema günlerinde 10 ayrı film gösterimi yapılırken bir yandan da Hendek Atatürk Kapalı Salonu bahçesinde 2 gün boyunca çocuk şenliği düzenlendiği bildirildi.
Öte yandan veliler, etkinlik alanında çocuklarla bir araya gelen Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'na teşekkür etti.
Çocuklara yönelik kültürel ve sosyal etkinliklere devam edileceğini söyleyen Babaoğlu, "Evlatlarımızın ve gençlerimizin yüzünün gülmesi, mutlu olmaları, sosyal ve kültürel aktivitelerde yer almaları bizleri çok mutlu ediyor. Onların sevinciyle bizlerde büyük moral buluyoruz." dedi.

Mustafa Kemal Atatürk, Güncel

Kaynak: AA

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