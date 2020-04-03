Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Hendek Belediyesinden gıda satış yerlerine yoğun denetim

Hendek Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, gıda ürünleri satışı yapan yerlere yönelik denetimlerine ara vermeden devam ediyor.

03.04.2020 11:38 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:39
Hendek Belediyesinden gıda satış yerlerine yoğun denetim
Hendek Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, gıda ürünleri satışı yapan yerlere yönelik denetimlerine ara vermeden devam ediyor.

Zabıta ekipleri, korona virüs salgını nedeniyle özellikle gıda üretimi, satışı ve toplu tüketim yapılan işletmelere yönelik etkin denetimlerini sürdürüyor. Ekipler belirli periyotlar halinde yapılan uygulamalarda paket servis ve diğer gıda ürünü satışı yapan işletmeleri denetlerken, hijyen kurallarına uymayarak halkın sağlığını tehdit eden işletmelere müsaade edilmeyeceğini bildirdi.

Uygulama vatandaşları memnun ederken Hendek Belediyesinden yapılan açıklama, "Salgın nedeniyle Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz, hijyen ve fahiş fiyat uygulamalarını sıklıkla sürdürmektedir. Vatandaşlarımızdan gelen her şikayeti incelemeye alıyoruz. Ekiplerimiz halkımızın huzuru ve sağlığı için canla başla görevlerini yapmaktadır" denildi. - SAKARYA
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Bakan, koronavirüse karşı desteklenen 14 projenin maliyetini açıkladı Haberler
Bakan, koronavirüse karşı desteklenen 14 projenin maliyetini açıkladı
Bir kadını rehin alan emekli astsubay ’Virüslüyüm’ deyip polise tükürdü Haberler
Bir kadını rehin alan emekli astsubay "Virüslüyüm" deyip polise tükürdü
Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap: Salgın ülkemizde 3-4 haftaya pik yapar Haberler
Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap: Salgın ülkemizde 3-4 haftaya pik yapar
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler? Haberler
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler?
İşçilere taahhütname imzalatıldı: Çalışırken koronavirüs kaparsam sorumluluk bana aittir Haberler
İşçilere taahhütname imzalatıldı: Çalışırken koronavirüs kaparsam sorumluluk bana aittir
Hükümeti vakaları saklamakla suçlayan doktor, gözaltına alındı Haberler
Hükümeti vakaları saklamakla suçlayan doktor, gözaltına alındı
Kriz fırsata döndü! Çay üretiminde 100 milyon dolar Türkiye’ye kalacak Haberler
Kriz fırsata döndü! Çay üretiminde 100 milyon dolar Türkiye'ye kalacak
İstanbul’da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde Haberler
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde

Son Dakika Güncel Haberleri

12:28: Eskişehir'de koronavirüs tedbirleri - Haber 12:28: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Haber 12:27: Otomobilin çarptığı köpek tedaviye alındı - Haber 12:27: Sultanbeyli'de yollar sürekli dezenfekte ediliyor - Haber 12:27: Seyitgazi'de yaşlılara Kaymakamlık ve Kızılay desteği! - Haber 11:22: Birlikte yaşadığı kadını rehin alan emekli astsubay "Koronavirüslüyüm" diyerek polise tükürdü - Haber 10:52: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde - Haber 10:04: Ardahan'da yağan karı fırsat bilen iki kafadar, kardan koronavirüs yaptı - Haber 09:28: Sıfır diye aldığı otomobili detaylı inceleten genç, soluğu mahkemede aldı - Haber 09:14: Rusya'yı koronavirüs vakalarını saklamakla suçlayan sendika başkanı görevden alındı - Haber 07:23: 18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak - Haber