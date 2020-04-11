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Hendek, Kocaali ve Akyazı'da yasağın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı

Sakarya'nın Hendek, Kocaali ve Akyazı ilçelerinde, İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağının ardından meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı.

11.04.2020 13:24 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:42
Hendek, Kocaali ve Akyazı'da yasağın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
Sakarya 'nın Hendek, Kocaali ve Akyazı ilçelerinde, İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağının ardından meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı.
İlçelerde, cadde ve sokakların boş olduğu, polislerin devriye attığı sokak ve caddelerde vatandaşların, yasağa uygun davrandığı gözlendi.
Bazı fırın çalışanları araçlarla vatandaşlara ekmek satışı yaptı.
Ayrıca ilçede fırınların açık olacağı ve isteyenlerin evlerine servis yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kocaali, Sakarya, Akyazı, Güncel
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