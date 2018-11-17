Hendek Operasyonlarında Yaralanan Hakan Akbulut, Çocuklarına Bakmak İçin Çöpten Pet Şişe Topluyor

Mardin Nusaybin'deki operasyonlarda ağır yaralanan ve TSK'da görev yapamaz raporu verilen Hakan Akbulut, topladığı pet şişeleri satarak geçimini sağlıyor. 2016'da terör örgütü PKK'nın sözde özerklik adı altında hendek ve barikatlarla eylemler düzenlediği Mardin'in Nusaybin ilçesinde görev yaparken yaralanan Uzman Çavuş Hakan Akbulut, yaşam mücadelesi veriyor.

VÜCUDUNUN YÜZDE 23'Ü YANMIŞTI

Yenişafak'ın haberine göre 4 silah arkadaşının şehit düştüğü bir operasyon sırasında, önce kolundan ve bacağından vurulan ardından da dengesini kaybederek düştüğü merdiven boşluğunda teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi ile vücudunun yüzde 23'ü yanarak ağır yaralanan Akbulut, bir buçuk yıl süren tedavi sürecinin ardından Şırnak'ta tekrar göreve başladı. Kulağında duyma kaybı olan ve vücudunda çeşitli yanık izleri bulunan Akbulut'a Şırnak Devlet Hastanesi tarafından TSK'da görev yapamaz raporu verildi.

NE YAPTIYSA SONUÇ ALAMADI

Raporun verilmesinin ardından TSK ile ilişiği kesilen Akbulut'a gazilik unvanı verilmedi. Uzuv kaybı olmadığı gerekçesi ile gazilik unvanı verilmeyen Akbulut malulen emekli edildi. 8 ay önce emekli edilmesine rağmen maaş bağlanmayan Akbulut, defalarca SGK ve Jandarma Genel komutanlığına gitmesine rağmen bir türlü sonuç alamadı.

EVİNE BORÇLARI NEDENİYLE HACİZ GELDİ

Mevzuat gereği, olması gereken belgeler SGK müdürlüğüne gönderilmediği için emeklilik maaşı alamadığını ifade eden Akbulut, Konya Seydişehir'de çöplerden topladığı pet şişeleri satarak geçimini sağlıyor. 4 çocuklu Akbulut'un evine borçları nedeniyle haciz geldi. Emekli maaşının bağlanmasını isteyen Akbulut hukuki yollara başvurarak gazilik unvanı almaya hazırlanıyor.