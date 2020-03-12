Menü
Haberler ›› Güncel ››Hendek'te cinayet şüphelisi tutuklandı - Güncel

Hendek'te cinayet şüphelisi tutuklandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde cinayet işlediği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

12.03.2020 20:56 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:56
Hendek'te cinayet şüphelisi tutuklandı
Sakarya 'nın Hendek ilçesinde cinayet işlediği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Yeşilvadi Mahallesi'nde Ziya Zülküf Yayan'ı öldürdüğü şüphesiyle arandığı için Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Hendek İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş timlerince yakalanan B.K'nin işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen B.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler : Jandarma Suç Araştırma Timi, Sakarya, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüse karşı Güncel
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" geliştirildi
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi Güncel
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Son dakika: Güncel
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi Güncel
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı Güncel
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı Güncel
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı