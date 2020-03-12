Hendek'te cinayet şüphelisi tutuklandı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde cinayet işlediği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
12.03.2020 20:56 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:56
Sakarya 'nın Hendek ilçesinde cinayet işlediği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Yeşilvadi Mahallesi'nde Ziya Zülküf Yayan'ı öldürdüğü şüphesiyle arandığı için Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Hendek İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş timlerince yakalanan B.K'nin işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen B.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Yeşilvadi Mahallesi'nde Ziya Zülküf Yayan'ı öldürdüğü şüphesiyle arandığı için Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Hendek İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş timlerince yakalanan B.K'nin işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen B.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA
Etiketler : Jandarma Suç Araştırma Timi, Sakarya, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" geliştirildi
Güncel
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Güncel
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Güncel
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Güncel
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Güncel
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı