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Hendek'te, 'Çocuk sağlığı ve hastalıkları' konulu söyleşi düzenledi

Hendek Belediyesi tarafından 'Çocuk sağlığı ve hastalıkları' konulu söyleşi düzenledi.

28.11.2019 12:34 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:39Hendek'te, 'Çocuk sağlığı ve hastalıkları' konulu söyleşi düzenledi
Belediyesi tarafından 'Çocuk sağlığı ve hastalıkları' konulu söyleşi düzenledi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Rıfat Can Öztürk tarafından çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda düzenlenen söyleşiye Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ve eşi Esra Babaoğlu, BBP Hendek Belediye Meclis üyesi Nigar Görüm, BBP Hendek Kadın Kolları Başkanı Zübeyde Gürbüz, anne ve babalar katıldı. Çocuk sağlığı ve hastalıkları hakkında bilgiler veren Öztürk, ailelere çocuklarının hasta olması durumunda endişelenmemelerini ve vücutlarının kazanacağı bağışıklığın daha çok önemli olduğuna değindi.

Çocukların güçlü bir bağışıklık sistemi kazanması için sokakta oynaması gerektiğine değinen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Rıfat Can Öztürk, "Çocuklarınız açık havada çıksın oynasın, kirlensin, hasta olsun. Burada daha önemli şey çocuğun güçlü bir bağışıklık sistemi kazanmasıdır. 'Bugün Pazar haydi çocuklar sokağa' sloganıyla çocukların sokakta doya doya eğlenmelerini tavsiye ediyorum. Bol bol sebze meyve ve su tüketilmelidir. Örneğin anne ve babalara vitamin tavsiye edilir. Vitamin de bir ilaçtır. Bazen faydadan daha çok zarar verebilir. Çinko ve Balık yağı yani Omega3 destekli vitaminleri tavsiye ediyoruz" dedi. - SAKARYA

Hendek Belediyesi, Hendek, Güncel

Kaynak: İHA

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