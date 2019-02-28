Hendek'te Kar Yağışı

Hendek ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.
İlçede gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran kar, vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Sürücüler karla kaplanan bazı yollarda araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.
Hendek Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması yaparken, karayolları ekipleri kara yollarında küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor. Kar
altında Uludere
'de yüzen göçmen kuşlar ise güzel görüntüler oluşturdu.
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Kaynak: AA