Hendek'te "Noksel Panoramik 1915 Müzesi" Açıldı

Sakarya
'nın Hendek
ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale
Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla "Noksel
Panoramik 1915 Müzesi" açıldı.
Hendek Noksel İlkokulu'nda müzenin açılış törenine, Hendek Kaymakamı Orhan Burhan
'ın yanı sıra, daire müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.
Kaymakam Burhan, müze açılışında yaptığı konuşmasında, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla okulda farklı bir etkinlik düşünüldüğünü kaydetti.
Dar alana kısıtlı imkanlarla rağmen çalışmanın yapıldığını belirten Burhan, "Çocuklarımıza Çanakkale ruhunu aşılamak için belki öğrencilerimizin hepsini oraya götüremiyoruz ama küçük de olsa ayaklarına getirmiş olundu. İnşallah bir gün çocuklarımızı oralara da götürürüz." diye konuştu.
Noksel İlkokulu Müdürü İsmail Alçorba da müzenin kurulmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.
Program sonunda katılımcılara, üzüm hoşafı ve ekmek ikram edildi, müzenin düzenlenmesinde emeği geçenlere Hendek Kaymakamı Orhan Burhan tarafından plaket takdim edildi.
Müzede, Çanakkale anıtı, Mustafa Kemal Atatürk
'ün çalışma masası, sağlık çadırları, savaş cepheleri, erzak hazırlayan ve cephane taşıyan anne ve çocuklar gibi Çanakkale Savaşları ile özdeşleşen birçok materyal bulunuyor.
Güncel
Kaynak: AA