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Hendek'te su kuyusu ve battaniye için yardım kampanyası başlatıldı

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, İHH işbirliğinde mazlumlar için acil battaniye ve Afrika'da su kuyusu açılması için yardım kampanyası başlatıldığını duyurdu.

27.12.2019 14:45 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:49 Hendek'te su kuyusu ve battaniye için yardım kampanyası başlatıldı
Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, İHH işbirliğinde mazlumlar için acil battaniye ve 'da su kuyusu açılması için yardım kampanyası başlatıldığını duyurdu.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, İHH İnsani Yardım Vakfı Hendek Temsilcisi Cemil İşnel ve yönetimini makamında ağırladı. Çalışmaların değerlendirildiği ve fikir alışverişinin yapıldığı ziyarette çadırlarda yaşayan mazlumlar için battaniye yardımı başlatılması ve Afrika'da Hendek adıyla bir su kuyusu açılması kararı alındı. Başkan Babaoğlu, mağdurların ve mazlumların ihtiyaçlarını karşılamak adına İHH ile başlatılan kampanyanın önemine değindi. Başkan Babaoğlu, "Soğuk kış günlerinde çadırlarda kalan mazlumlar için başlatılan yardım kampanyasına ve Afrika'da Hendek adıyla su kuyusu açılması için başlatılan yardım kampanyasına tüm hayırsever Hendek halkını davet ediyorum" dedi. İHH İnsani Yardım Vakfı Hendek Temsilcisi Cemil İşnel'de Başkan Babaoğlu'na teşekkür ederek, başlatılan yardım kampanyalarına destek çağrısı yaptı. - SAKARYA

Hendek, Afrika, İHH, Güncel

Kaynak: İHA

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