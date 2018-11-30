Hendek'te "Türk Büyüklerini Tanıyorum" Projesi

Sakarya
'nın Hendek
ilçesindeki bir anaokulunda "Türk Büyüklerini Tanıyorum" projesi yürütülüyor.
İlçedeki Fatih
İlkokulu'ndaki anasınıfı yürütülen proje kapsamında her ay bir Türk büyüğü canlandırılarak öğrencilere tanıtılıyor.
Anaokulu öğretmeni Merve Koç
, amaçlarının kaliteli insan yetiştirmek olduğunu belirtti.
Koç, "Çocuklara saygı, sevgi, sorumluluk, hoşgörü ve adalet gibi kavramları daha kalıcı bir hale getirerek vermek, kalıcı olması için de bunun en iyi yolu dramayı seçtik. Drama yoluyla canlandırıyoruz. Çizgi filmlerle destekleyip sınıflarımızda etkinlikler yapıyoruz. Çocukların çok hoşuna gidiyor ve dahada kalıcı bir şekilde kalmış oluyor." şeklinde konuştu.
Günümüz öğrencilerinin sinema karakterlerine özendiğini fark ettiklerini anlatan okul müdürü Saim Tunç ise, öğretmenlerle bir araya gelerek farklı bir yol izlemeye karar verdiklerini aktardı.
Bu çerçevede her ay okul öncesi eğitimde tarihe mal olmuş bir Türk büyüğünü işlediklerini ifade eden Tunç, şöyle konuştu:
"Bu ayki konumuz da Fatih Sultan
Mehmet. Böylece öğrencilerimiz o dönemi tanımış oluyorlar hem o dönemdeki kültürümüze sahip çıkmış oluyorlar. Yabancı masal kahramanlarına özeneceklerine tarihimizdeki şaheserlerimizi tanımış olup onları tanıma fırsatı buluyorlar."