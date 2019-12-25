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Hendek Yenimahalle'ye yeni yaşam merkezi

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Türk Dünyasının Bilge Lideri merhum Alparslan Türkeş'in adını taşıyacak olan tam donanımlı park ve modern cadde projesini açıklayarak, çalışmaların başladığını duyurdu.

25.12.2019 17:50 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:55 Hendek Yenimahalle'ye yeni yaşam merkezi
Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Türk Dünyasının Bilge Lideri merhum Alparslan Türkeş'in adını taşıyacak olan tam donanımlı park ve modern cadde projesini açıklayarak, çalışmaların başladığını duyurdu.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde Türk Dünyasının Bilge Lideri merhum Alparslan Türkeş'in adını taşıyacak olan çok amaçlı ve donanımlı bir yaşam parkı inşa edip cadde düzenlemesi yapacaklarını açıkladı. Toplam 10 dönümü kapsayan cadde ve park projesinin hayata geçeceği alanda incelemeler yapan Başkan Turgut Babaoğlu, parkta her yaş grubunun rahatça vakit geçirebilmesi için tüm detayların düşünüldüğünü söyledi.

Başkan Yardımcısı Hızır Çağrı Güngör, Plan ve Proje Müdürü Tunahan Kuru ve teknik ekiplerden projenin son detayları hakkında bilgi alan Babaoğlu, "Hendek'e kazandıracağımız cadde ve yaşam parkında, Milliyetçi Hareket Partisinin kurucu lideri merhum Başbuğ Alparslan Türkeş'in adı yaşatılacak. Vatandaşların yaşam kalitesini arttırmayı planladığımız bu prestijli cadde ve park projesi Alparslan Türkeş adıyla daha da anlam kazanacak" dedi.

Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan projenin teknik detaylarını paylaşan Başkan Babaoğlu, "Park projesinin yer aldığı 5 bin 260 metrekarelik alan içinde 850 metre uzunluğunda bisiklet yolu, 250 metre uzunluğunda koşu yolu yer alacak. Ayrıca alan içinde basketbol sahası, halı saha ve tesis, kafeterya, dinlenme alanları, çocuk parkları, engelsiz alanı ve engelsiz çocuk parkı ile 60 araç kapasiteli cep otopark bulunuyor. Spordan dinlenmeye, eğlenceden her türlü aktiviteye ev sahipliği yapacak olan Alparslan Türkeş Parkı peyzaj düzenlemeleriyle fark oluşturacak. Bebek bakım odasının yer alacağı parkımız teknolojik anlamda Wifi ve USB şarj noktalarıyla donatılacak. Alparslan Türkeş parkı, Yenimahalle'nin kalbi ve merkezi olacaktır. Hendek'imize hayırlı olsun" diye konuştu. - SAKARYA

Alparslan Türkeş, Turgut Babaoğlu, Yenimahalle, Hendek, Güncel

Kaynak: İHA

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