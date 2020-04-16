Hendekli çiftçiler ihtiyaç sahipleri için tarlalarında ürün yetiştirecek

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde koronavirüse karşı örnek bir projeyi hayata geçiren çiftçiler, tarlaların bir kısmını ihtiyaç sahipleri için ekme kararı aldı. Belediyenin desteklediği proje ile 65 dönümlük araziye patates, soğan, salatalık ve biber dikilirken, elde edilen ürünler ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Hendek Kargalı Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan çiftçiler, tarlalarının bir kısmını ihtiyaç sahipleri için ekme kararı aldı. Çiftçiler 65 dönüm arazilerini ihtiyaç sahiplerine ayırdı. Hendek Belediyesi çiftçilere gübre ve tohum desteği sağlayacağını açıklarken, ihtiyaç sahiplerine ayrılan tarım arazisine ilk ekim işlemi bugün gerçekleştirildi. Çiftçiler tarlalara patates, soğan, salatalık ve biber ekti. Ürünler yetiştikten sonra ihtiyaç sahibi insanlara dağıtılacak.

Proje hakkında konuşan çiftçi Fatih Kamış, "Koronavirüs nedeniyle insanlarımız zor zamanlar geçiriyor. Biz de köylü olarak oturduk, ne yapabiliriz dedik. Biz bize yeteriz düşüncesiyle bir kampanya başlattık. Belki insanlar işsiz kalır diye geleceğe hazırlık yapmak adına hep birlikte ürün ekme kararı aldık. Bütün köylü burada çalışıyor. Hasat iyi giderse 200 ila 250 ton ürün elde etmeyi planlıyoruz. Burada elde edilen ürünleri Hendek Kaymakamlığı ve Hendek Belediyesi'ne teslim ederek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştıracağız" dedi.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu da belediye olarak projeye destek verdiklerini açıklayarak, "Vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Her birinden Allah razı olsun. Bu projeyi Hendek genelinde toplamda 300 dönüme kadar çıkarmayı planlıyoruz. Çalışmalarımız başladı. Hendek, Türkiye'de örnek olacak bir işe imza atıyor. Muhtarımız ve mahalle sakinleri, kadınıyla, çocuğuyla bu yıl tarlalarında ihtiyaç sahipleri için ter dökecek. Bu dayanışma projesine destek olduk, tüm imkanlarımızı seferber ettik" diye konuştu.