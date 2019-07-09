09.07.2019 15:38
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Hendekli güreşçiler dünya şampiyonasına hazırlanıyor

Hendekli güreşçiler dünya şampiyonasına hazırlanıyor

Hendekli güreşçiler Estonya ve Bulgaristan'da yapılacak Yıldızlar ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Hendekli güreşçiler Estonya ve Bulgaristan'da yapılacak Yıldızlar ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.
Hendek Belediyesi Güreş İhtisas Kulübü sporcuları Mükremin Aktaş (55 kg), Abdülsamet Başar (67 kg) ve Bedirhan Tan (87 kg) 15-18 Ağustos'ta Estonya'da yapılacak olan Gençler Dünya Şampiyonası'nda, Berat Büyüktazim ise 45 kiloda Bulgaristan'da yapılacak Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda ay yıldızlı mayoyla mindere çıkacak.
Kulüp Başkanı Harun Kaynak, yaptığı yazılı açıklamada, Hendek ilçesi olarak güreşlerde çok üst seviyelerde olduklarını belirterek, "Gençlerimizin ülkemizi Avrupa ve Dünya minderlerinde başarı ile temsil edeceklerine yürekten inanıyoruz. Antrenörlerimize ve tüm imkanları sporcularımıza seferber eden Belediye Başkanımız Turgut Babaoğlu'na kulübümüz adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ise hiçbir başarının tesadüf olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Hiçbir başarı bireysel değildir, tesadüf değildir, tüm başarılar kolektif çalışmanın ürünüdür. Antrenörlerimiz, sporcularımız ve sporcularımızın ailelerinin uyumlu ve inançlı çalışmalarıyla gelinen noktada 4 sporcumuz ülkemizi Dünya Şampiyonası'nda temsil edecek. Sporcularımız milli takım formasını taşımanın sorumluluğunu çok iyi biliyor, kendilerine güveniyorum. Dünya şampiyonasında madalya alarak bizleri ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Allah muvaffak etsin ve gücünüze güç katsın. Sizlerle gurur duyuyoruz."
Kaynak: AA
Dünya Şampiyonası, Bulgaristan, Türkiye, Estonya, Güncel

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