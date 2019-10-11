Haberler » Yaşam » Hendekli sanatçı Mecide Temiz, Başkan Babaoğlu'nu ziyaret etti

Hendekli sanatçı Mecide Temiz, Başkan Babaoğlu'nu ziyaret etti

Hendekli sanatçı Macide Temiz ilk kişisel resim sergisini 13 Ekim Pazar günü açıyor.

11.10.2019 14:20Hendekli sanatçı Mecide Temiz, Başkan Babaoğlu'nu ziyaret etti
Hendekli sanatçı Macide Temiz ilk kişisel resim sergisini 13 Ekim Pazar günü açıyor. Sergide bir eser açık arttırma usulü satışa çıkarılacak. Geliri ise lösemi ile mücadele eden Abdussamet Yelken'in tedavisinde kullanılacak.

Beylerbeyi Sabancı Olgunlaştırma Enstitüsünde sanat hayatını sürdüren Hendekli Macide Temiz, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'nu ziyaret etti. İlk kişisel resim sergisini 13-15 Ekim tarihleri arasında Hendek Belediyesi Nikah salonunda sanatseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanan Temiz, "Başkanımız Turgut Babaoğlu'na destekleri nedeniyle teşekkür ederim. 13 Ekim Pazar günü saat 14.30'da Atatürk Parkı içi Hendek Belediyesi Nikah Salonunda beğeniye sunulacak sergisinin açılışına herkesi bekliyorum" dedi.

Güzel işlere tam destek

Ziyarette, lösemi tedavisi gören Abdussamet Yelken'e destek amacıyla bir eserin açık arttırma usulü satışa çıkarılacağı açıklandı. Eserin satışından elde edilen gelir Abdussamet'in tedavisi için kullanılacak. Başkan Babaoğlu'da Temiz'i tebrik ederek sanat başta olmak üzere tüm güzel işleri her zaman destekleyeceklerini söyledi. Hendek'in tüm değerlerine sahip çıkacaklarını ifade eden Babaoğlu, sergi açılışını sabırsızlıkla beklediğini söyledi. - SAKARYA

Hendek, Yaşam

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Haberleri
14:59 KYK öğrencilerinden 'Barış Pınarı Harekatı'na' tam destek
14:57 Yenileme çalışmaları tamamlanan tarihi Sivrioğlu Camii ibadete açıldı
14:57 Başkan Kurt'tan Milletvekili Avcı'ya ziyaret
14:55 Usta eller Uluslararası Sanat Çalıştayı'ndan çok memnun
14:37 100'üncü Barış Nobeli sahibini buldu
14:20 Hendekli sanatçı Mecide Temiz, Başkan Babaoğlu'nu ziyaret etti
12:33 Altıntaş'ta metruk binalar yıkılıyor
11.10.2019 15:20:49