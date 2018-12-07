Heniyye'den BM'nin Hamas Kararına Övgü

07 Aralık 2018 Cuma 16:36



07 Aralık 2018 Cuma 16:36

Hamas lideri İsmail Heniyye, ABD'nin Hamas aleyhindeki karar tasarısı için sarf ettiği çabaların Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul üyeleri tarafından boşa çıkarıldığını belirtti.Heniyye, yaptığı yazılı açıklamada, Hamas'ın kınanmasına ilişkin karar tasarısının dün gece BM Genel Kurulu'nda reddedilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.İsrail'e ve saldırganca siyasetine karşı ilkesel tavır alan, yalan söylemlerine karşı koyan ve ABD'nin taraflı yönetimine meydan okuyan ülkelerin her türlü övgüyü hak ettiğini belirten Heniyye, şunları kaydetti:"Dünya vicdanı BM'de ABD'nin Hamas aleyhindeki karar tasarısını boşa çıkarmıştır. BM Genel Kurulu kulislerinde nelerin döndüğünü takip ettik. Devletlerin büyük çoğunluğu Filistinlilerin işgale karşı direniş ve onu sonlandırma haklarının yanında yer aldılar. ABD ilk kez böyle bir karar alınması için uğraş verdi."Hamas Siyasi Büro Başkanı, tasarının reddedilmesinde BM'deki Filistin Daimi Temsilcisi Riyad Mansur aracılığıyla Filistin yönetiminin çabalarının da takdire şayan olduğunu, vatan derdinin halkı birleştirmeye muktedir olduğunu gösterdiğini vurguladı.Açıklamasında, "Gerçek terör, toprağımıza, mukaddesatımıza ve üstümüze çullanan işgalin kendisidir." ifadelerini kullanan Heniyye, Filistin'e destek veren İslam ve Arap dünyasına teşekkür etti.ABD'nin Hamas'ın kınanmasını isteyen ve iki devletli çözümden bahsetmeyen karar tasarısı BM Genel Kurulu'nda gece geç saatlerde yapılan oylamada reddedilmişti.Tasarıya 87 ülke destek verirken, 58 ülke karşı çıkmış, 32 ülke ise çekimser kalmıştı. Karar tasarısının kabul edilmesi için 3'te 2 çoğunluk gerekiyordu.BM Genel Kurulu kararları "tavsiye" niteliğinde olmasına ve yasal bağlayıcılığı bulunmamasına rağmen uluslararası arenada siyasi ağırlığı nedeniyle önemseniyor.