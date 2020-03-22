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Heniyye'den Suudi Arabistan'a, Filistinli tutukluları serbest bırakma çağrısı

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'e, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkesinin hapishanelerinde bulunan Filistinli tutukluları serbest bırakması çağrısında bulundu.

22.03.2020 19:26 | Son Güncelleme: 22.03.2020 19:26
Heniyye'den Suudi Arabistan'a, Filistinli tutukluları serbest bırakma çağrısı

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'e, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkesinin hapishanelerinde bulunan Filistinli tutukluları serbest bırakması çağrısında bulundu.

Heniyye'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgınının tüm dünyayı etkisi altına aldığına işaret edilerek, "Filistinli tutukluların serbest bırakılması insani ve ulusal bir zorunluluk haline geldi. Kral Selman'ın bunu yapmaktan çekinmeyeceğine eminiz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "Kral Selman'ı, uzun zamandır beklenen Filistinli tutukluların serbest bırakılması kararını almaya çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

Hamas Hareketi, 9 Eylül 2020'de Suudi Arabistan ile "ilişkileri yönetmekle sorumlu" ve 20 yıldır bu görevi yürüten, örgütün lider kadrosundan Muhammed el-Hudari ve oğlunun tutuklandığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan'da Hamas yöneticisi Hudari ve oğlu Hani'nin de aralarında bulunduğu Filistinli ve Ürdünlü tutuklular 8 Mart'ta yargılanmaya başlamıştı.

Hudari'nin ailesi, nisan 2019'dan bu yana tutuklu bulunan Muhammed ve Hani'nin terör örgütüne mensup olma ve para toplamakla suçlandığını belirtmişti. Aile ayrıca davada yargılanan Filistinli ve Ürdünlülerin sayısının 68 olduğunu açıklamıştı.

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Kaynak: AA

Etiketler : Suudi Arabistan, İsmail Heniyye, Hamas, Güncel

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