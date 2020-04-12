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Heniyye, Fas Başbakanı ile Kovid-19'u ve İsrail'in ilhak çalışmalarını görüştü

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani ile İsrail yönetiminin Batı Şeria topraklarını ilhak çalışmalarını ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını görüştü.

12.04.2020 17:20 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:20
Heniyye, Fas Başbakanı ile Kovid-19'u ve İsrail'in ilhak çalışmalarını görüştü
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani ile İsrail yönetiminin Batı Şeria topraklarını ilhak çalışmalarını ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını görüştü.
Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Heniyye, Osmani'yi telefonla aradı.
Heniyye, görüşmede Osmani'ye, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde Orta Doğu barış planı çerçevesinde, Batı Şeria topraklarının İsrail'e ilhakı için toplanan İsrail-Amerikan Komitesi ve Kudüs meselesinde yaşanan "tehlikeli" gelişmelerle ilgili bilgi verdi.
Yahudileştirme çalışmaları ve yerleşim birimleriyle ilgili İsrail politikalarının sürdüğüne, virüs salgınının yaşandığı dönemde Kudüs halkının özellikle de sağlık alanında maruz kaldığı ihmallere değinen Heniyye, İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) bağlı Kudüs Komitesi Başkanı olması hasebiyle Fas Kralı 6. Muhammed'in ABD-İsrail planının ortaya çıkarılması ve ilhakın engellenmesi için acilen harekete geçmesini istedi.
Virüs salgınının Filistinliler üzerindeki, özellikle abluka altında tutulan Gazze'deki etkilerinin ele alındığı görüşmede Heniyye, solunum cihazı, test kitleri ve salgınla mücadele için ilaç desteğine ihtiyaç duyduklarına işaret etti.
Görüşmede Osmani, Heniyye'nin taleplerini Kral 6. Muhammed'e ileteceğini ve Kudüs, Gazze ve Filistinlilerin yaşadığı diğer yerlerle ilgili alınması muhtemel önlemleri takip edeceğini söyledi.
Filistin Kurtuluş Örgütü, dün tüm dünya salgınla uğraşırken ABD ile İsrail'in Batı Şeria'daki bölgelerle ilgili harita üzerinde anlaşmaya çok yaklaştıklarını duyurmuştu.
İsrail-Amerikan komitesi, 24 Şubat'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde Orta Doğu barış planı çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail tarafından ilhak edilecek bölgelerin haritalarını görüşmek üzere ilk toplantısını gerçekleştirmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Batı Şeria, İsrail, Hamas, Fas, Güncel
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