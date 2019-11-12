Henkel'de CEO pozisyonuna Carsten Knobel atandı

Henkel CEO'su Hans Van Bylen, CEO pozisyonunu 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak şekilde Carsten Knobel'a devredecek. Henkel'e 1995 yılında katılmış olan Carsten Knobel, 2012 yılından bu yana Yönetim Kurulu'nda yer alıyor, ayrıca Finans, Satın alma ve Entegre İş Çözümleri alanlarında liderlik gerçekleştiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CFO pozisyonunu kendisinden devralacak kişi ise ilerleyen zamanlarda belirlenecek.

Hans Van Bylen yaptığı açıklamada "Henkel'le geçen yaklaşık 35 yılın ardından, kontratımın önümüzdeki sene son bulacak olmasıyla birlikte, artık şirketin en üst kademesinde bir değişikliğin gerçekleşme zamanının geldiğine karar verdim. Kişisel sebeplerden dolayı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimi de bırakma kararı almış bulunmaktayım. Tüm çalışanlara ve Yönetim Kurulu'ndaki tüm çalışma arkadaşlarıma geride bıraktığımız yıllar boyunca gösterdikleri bağlılık ve fedakarlıkları, denetleme komitelerimizde görev alan tüm üyelere de destek ve

Yeni CEO Knobel de, "Henkel'in geleceğini şekillendirmek için Yönetim Kurulu'ndaki çalışma arkadaşlarımla ve global ekibimizle beraber çalışmayı hevesle bekliyorum. Mükemmel çalışanlarımız, lider marka ve teknolojilerimiz ve heyecan verici yeniliklerimizin yanı sıra dinamik piyasa koşulları içinde daha ileri seviyede sürdürülebilir karlı bir büyümeyi mümkün kılacak imkanlara sahibiz" dedi. (Fotoğraflı)