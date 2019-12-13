Henry Onyekuru, 4 Ocak'ta Galatasaray'a transfer olacak

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, bilgi almak için buluştuğu D'Avila'ya Onyekuru'nun durumunu sordu. Nijeryalı'nın menajeri ise müjdeli haberi verdi ve transferin kiralık bitmesi için Monaco teknik direktörü Leonardo Jardim'in de onay verdiği söyledi. G.Saray, daha önce hem geri dönmek için gün sayan 22 yaşındaki sol kanatla hem de Monaco yönetimiyle 1.2 milyon euro'ya anlaşmıştı.

4 OCAK'TA BİLDİRİLECEK

Ancak Fransızlar son kararı Jardim'e bırakmıştı. Portekizli hoca ile tartıştıktan sonra rezerv takımına gönderilen Onyekuru'nun Jardim ile bizzat konuşup işi bitirdiği belirtildi. Eşyalarını toplamaya başlayan Onyekuru'nun D'Avila'ya İstanbul'da oturacağı ev için araştırma yapmasını söylediği de gelen haberler arasında. Genç oyuncu ile Fenerbahçe'nin ilgilendiği de iddia ediliyordu. G.Saray yönetiminin transferin başladığı 4 Ocak'ta KAP'a bildirim yapması bekleniyor.

SADECE 4 MAÇA ÇIKTI

Monaco'da 2'si ilk 11 olmak üzere sadece 4 maça çıkan Henry Onyekuru, yalnızca 162 dakika süre aldı ve 1 asist yaptı. Onyekuru, Galatasaray formasıyla geçen sezon 31'i Süper Lig, 6'sı Ziraat Türkiye Kupası, 5'i Şampiyonlar Ligi ve 2'si Avrupa Ligi olmak üzere toplam 44 maça çıktı. Nijeryalı yıldız 16 gol, 6 asistle toplam 22 gole etki etti.

(Fotomaç)