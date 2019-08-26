Haberler» Spor» Haber

Henry Onyekuru, Florya'yı ziyaret etti

Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da bu maçın hazırlıkları başladı.

26.08.2019 13:52 Henry Onyekuru, Florya'yı ziyaret etti
Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da bu maçın hazırlıkları başladı. Öte yandan geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen ve yaz transfer döneminde Monaco'ya transfer olan Henry Onyekuru da eski takımının idmanını Florya'da takip etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmanda dün akşam Konyaspor maçında tam süre alan oyuncular, yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın ana bölümünde 19 yaş altı takımı ile 11'e 11 taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Öte yandan geçtiğimiz sezon kiralık olarak sarı-kırmızılı takımda forma giyen ve Fransa ekiplerinden Monaco'ya transfer olan Henry Onyekuru, bugün eski takımını ziyaret ederek, Fatih Terim ve takım arkadaşlarına yeni sezon için başarılar diledi.

Galatasaray, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Henry Onyekuru, Galatasaray, Kayserispor, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
15:42   Gökhan Töre Alanyaspor maçında yok
15:42   Maja Ognjenovic VakıfBank'ta
15:40   Peaky Blinders'da David Beckham heyecanı!
15:37   Aksaray semaları paraşütçülerle renklendi
15:27   Manş denizi'nde iki gün arayla büyük başarı
15:27   Hikmet Karaman: Galatasaray Konyaspor maçı aldatmasın
15:24   Lille, Renato Sanches'i transfer etti