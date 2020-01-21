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Henry Onyekuru, Kayserispor maçıyla sahalara dönecek

Ülkesi Nijerya'da sıtma olan Henry Onyekuru, Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak olan Kayserispor mücadelesinde forma giyebilecek.

21.01.2020 17:30 | Son Güncelleme: 21.01.2020 17:42

Ülkesi 'da yakalandığı sıtma nedeniyle hayati tehlike atlatan Henry Onyekuru'nun tedavisi devam ediyor. sağlık heyetinin dikkati sayesinde çabuk şekilde sağlığına kavuşan 22 yaşındaki oyuncunun bireysel çalışmalarına devam ettiği ve fizik olarak henüz hazır olmadığı öğrenildi. Takvim'de yer alan habere göre Galatasaray'ın önündeki 1 Türkiye Kupası ve 2 lig maçını kaçıracak olan Onyekuru'nun 20. haftadaki karşılaşmasıyla beraber takımdaki yerini alması bekleniyor.

FATİH TERİM DÖRT GÖZLE BEKLİYOR

Galatasaray'ın ligin ilk yarısı boyunca hayal kırıklığı yaratan temposuz ve yavaş oyunu, Fatih Terim'i alternatif çözümler aramaya itmişti. Onyekuru, Sekidika, Saracchi gibi hızlı oyuncuları takıma katan Galatasaray'da Onyekuru, Fatih Terim'in bir an önce faydalanmayı beklediği bir isimdi. Sıtma engeli olmasa direkt olarak formayı alacak olan Onyekuru, hazır olduğu anda ilk 11'de forma giymeye başlayacak.

Henry Onyekuru, Kayserispor maçıyla sahalara dönecek

Henry Onyekuru, Kayserispor, Galatasaray, Nijerya, Spor


HABER YORUMLARI (2)
MEMET33:NERDE BİR EMEKLİ, NERDE BİR MALÜL, NERDE BİR GAZİ, NERDE BİR NİYAZİ TOPLADINIZ ARDADA GELDİMİ TAMAMDIR BEYLER, DADINDAN YİNMEYECEK.
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İSİMSİZ:BU ADAM GÜZEL TOPÇU, KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ, BOŞ YERE PARA ALDILAR. GALATASARAYLI TARAFTARLAR Bİ NEBZE SEYİR KEYFİ ALACAK BU TOPÇUYLA
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