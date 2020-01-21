Henry Onyekuru, Kayserispor maçıyla sahalara dönecek

Ülkesi Nijerya 'da yakalandığı sıtma nedeniyle hayati tehlike atlatan Henry Onyekuru'nun tedavisi devam ediyor. Galatasaray sağlık heyetinin dikkati sayesinde çabuk şekilde sağlığına kavuşan 22 yaşındaki oyuncunun bireysel çalışmalarına devam ettiği ve fizik olarak henüz hazır olmadığı öğrenildi. Takvim'de yer alan habere göre Galatasaray'ın önündeki 1 Türkiye Kupası ve 2 lig maçını kaçıracak olan Onyekuru'nun 20. haftadaki Kayserispor karşılaşmasıyla beraber takımdaki yerini alması bekleniyor.

FATİH TERİM DÖRT GÖZLE BEKLİYOR

Galatasaray'ın ligin ilk yarısı boyunca hayal kırıklığı yaratan temposuz ve yavaş oyunu, Fatih Terim'i alternatif çözümler aramaya itmişti. Onyekuru, Sekidika, Saracchi gibi hızlı oyuncuları takıma katan Galatasaray'da Onyekuru, Fatih Terim'in bir an önce faydalanmayı beklediği bir isimdi. Sıtma engeli olmasa direkt olarak formayı alacak olan Onyekuru, hazır olduğu anda ilk 11'de forma giymeye başlayacak.