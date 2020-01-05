Haberler » Spor » Henry Onyekuru resmen Galatasaray'da - Spor

Henry Onyekuru resmen Galatasaray'da

Galatasaray Kulübü, AS Monaco forması giyen hücum oyuncusu Henry Onyekuru'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

05.01.2020 17:04 | Son Güncelleme: 05.01.2020 17:04 Henry Onyekuru resmen Galatasaray'da

Anlaşma sezon sonuna kadar

- Kulübü, AS Monaco forması giyen hücum oyuncusu Henry Onyekuru'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüp, yarım sezonluk sözleşme için oyuncuya 650 bin Euro, oyuncunun kulübü Monaco'ya ise 750 bin Euro ödeyecek.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel Futbolcu Henry Chuckwuemeka Onyekuru ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile oyuncunun 2019-2020 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 750.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise net 650.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."



Kamuyu Aydınlatma Platformu, Henry Onyekuru, Galatasaray, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

17:34   CANLI YAYIN DUYURUSU - Spor
17:32   Rize'de taraftarlardan "Uyuşturucuya Hayır" yürüyüşü - Spor
17:30   Kayseri 1.Amatör Küme'de şampiyonluk heyecanı devam ediyor - Spor
17:29   Kayseri Süper Amatör Küme'de ikinci yarı başladı - Spor
17:26   Beşiktaş'ta büyük şok! Tüm oyuncular serbest kalıyor... - Spor
17:04   Galatasaray, Henry Onyekuru'yu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. - Spor
16:44   Brendan Rodgers: Merih Demiral yetenekli bir futbolcu - Spor
15:47   Real Madridli Eder Militao, Alicia Gomes Olivera ile aşk yaşıyor - Spor
15:36   Aston Villa Adebayor ile ilgileniyor - Spor
15:15   Arda Turan, izinli olduğu için kadro dışında kaldı - Spor
5.01.2020 17:43:17