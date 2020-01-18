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Henry Onyekuru taburcu edildi

Sıtma teşhisi konan ve bir süredir hastanede tedavi gören Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru, taburcu edildi.

18.01.2020 17:58 | Son Güncelleme: 18.01.2020 17:58Henry Onyekuru taburcu edildi
Sıtma teşhisi konan ve bir süredir hastanede tedavi gören 'ın yeni transferi Henry Onyekuru, taburcu edildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, devre arasında Fransa Ligi takımlarından Monaco'dan kiralanan Onyekuru, transfer görüşmeleri öncesi tatil amacıyla gittiği ülkesi 'da sıtmaya yakalanmıştı.
Bir süredir İstanbul'daki bir hastanede tedavi gören 22 yaşındaki futbolcu, tüm kan değerleri düzelene kadar evinde istirahat edecek. Bu süre içinde hastanede Onyekuru'nun poliklinik takiplerine devam edilecek.

Henry Onyekuru, Galatasaray, Nijerya, Spor

Kaynak: AA

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